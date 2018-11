08.11.2018 h 11:14 commenti

Deve scontare la pena ma è incinta, aspettano che partorisca e poi la portano in carcere

La giovane deve scontare la pena residua di un mese per furti commessi nel milanese. E' stata accompagnata al carcere di Sollicciano

Doveva scontare in carcere una condanna residua di un mese per furto ma lo stato di gravidanza ne aveva rinviato in continuazione l'esecuzione. Ora che la donna, 23 anni, nomade, domiciliata nella zona sud di Prato, ha partorito i carabinieri della stazione di Iolo sono intervenuti per dare seguito all'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Milano dove sono stati commessi i reati.

Stamani, 8 novembre, la giovane è stata accompagnata al carcere fiorentino di Sollicciano.