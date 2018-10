19.10.2018 h 13:25 commenti

Deve duemila euro allo spacciatore che lo minaccia: "Paga o ti sfregio il volto"

Il pusher arrestato ieri sera a Maliseti dai poliziotti della Squadra Mobile che avevano fissato un incontro pilotato con la vittima

Aveva un debito di 2mila euro con uno spacciatore, che lo aveva minacciato di sfregiargli il volto se non avesse saldato al più presto le sue pendenze. Per questo motivo la vittima, un 30enne pratese, si è rivolto alla polizia che ieri sera, 18 ottobre, ha arrestato il pusher dopo aver organizzato un incontro pilotato.

In manette è finito un 39enne marocchino, pregiudicato. Le accuse per lui sono di tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente. Quando i poliziotti della Squadra Mobile lo hanno bloccato, dopo un movimentato inseguimento, lo spacciatore aveva con sé 11 dosi di cocaina oltre a 1.100 euro in contanti.

Proprio un debito per l'acquisto della cocaina è al centro della vicenda. Il pratese aveva più volte acquistato le dosi dal marocchino, senza però pagarle. Alla fine il debito era arrivato a duemila euro ed erano iniziate le pesanti minacce da parte del pusher. La Squadra Mobile, dopo aver raccolto la denuncia del pratese, ha organizzato un incontro tra lui e lo spacciatore per ieri sera, in via Caduti senza Croce a Maliseti. I poliziotti, appostati in zona, sono entrati in azione quando il marocchino ha iniziato a colpire con pugni la vettura del 30enne, intimandogli di uscire fuori. Lo straniero ha cercato di scappare ma è stato bloccato in via Montalese e ammanettato.