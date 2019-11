28.11.2019 h 18:35 commenti

Detenzione e spaccio di droga, due arresti in poche ore

In manette sono finiti un uomo di 48 anni e un giovane di 20. Il primo è stato trovato con ketamina e il secondo è stato sorpreso a spacciare cocaina

Due arresti per detenzione e spaccio di droga, gli ennesimi fatti dai carabinieri. Ieri, mercoledì 27 novembre, è finito in manette un cinese di 48 anni, domiciliato in via Donizetti. L’uomo è stato fermato in via Filzi dai militari del Nucleo investigativo e trovato in possesso di due pacchetti di sigarette contenenti oltre due etti di ketamina. La perquisizione è stata poi estesa all’appartamento nel quale abita; qui è stato trovato il necessario per il confezionamento delle dosi e 210 euro. Tutto è stato sequestrato. Sempre ieri i carabinieri, questa volta della stazione di Iolo, hanno arrestato un marocchino di 20 anni, senza fissa dimora e clandestino. Il giovane è stato fermato subito dopo aver ceduto un grammo di cocaina ad un tossicodipendente pratese. Al marocchino sono stati sequestrati cento euro ritenuti provento dell’attività illecita.

Edizioni locali collegate: Prato

