09.01.2020 h 14:18 commenti

Detenzione e spaccio di droga, arrestati due uomini

Un trentaduenne è stato trovato dai carabinieri con diverse dosi di eroina e soldi in contanti, un quarantenne è invece finito alla Dogaia per scontare due anni e un mese di carcere per reati inerenti gli stupefacenti

Un nigeriano di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri di Montemurlo che lo hanno trovato in possesso di diverse dosi di eroina e di 550 euro in contanti. L'arresto è stato fatto ieri, mercoledì 8 gennaio. L'uomo, quando ha visto i militari, ha tentato la fuga ma è stato subito bloccato e, una volta perquisito, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Sempre ieri, sempre i carabinieri, hanno arrestato un quarantenne nigeriano già sottoposto all'obbligo di firma per reati inerenti lo spaccio di droga. L'ultima firma, però, gli è costata il carcere: infatti, appena si è presentato al comando di via Picasso, gli è stato notificato un ordine di carcerazione per scontare una condanna definitiva a 2 anni e 1 mese per detenzione e spaccio di stupefacenti. Il quarantenne è stato trasferito nel carcere della Dogaia.



