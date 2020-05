29.05.2020 h 16:21 commenti

Detenuto trovato morto nella sua cella, ancora una tragedia alla Dogaia

Si tratta di un 35enne. L'allarme poco dopo mezzogiorno ma purtroppo non c'è stato niente da fare per l'uomo. Due giorni fa il decesso di un 23enne che si era impiccato

Ancora una tragedia all'interno del carcere della Dogaia. Poco dopo mezzogiorno di oggi, 29 maggio, un detenuto di 35 anni è stato trovato privo di vita all'interno della sua cella. Immediato l'allarme al 118 da parte degli agenti di polizia penitenziaria ma i sanitari, una volta arrivati nella struttura, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Si tratta di un cittadino di nazionalità tunisina, detenuto per scontare una condanna per droga e vicino alal scarcerazione per fine pena. Secondo i primi accertamenti potrebbe essere rimasto vittima di un malore di natura cardiaca che l'ha stroncato nel sonno.

Solo due giorni fa era morto un altro detenuto, un 23enne turco, che era stato ricoverato in ospedale domenica in gravissime condizioni dopo essersi impiccato nella sua cella.