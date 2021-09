14.09.2021 h 15:47 commenti

Detenuto si uccide alla Dogaia. Era stato arrestato per maltrattamenti alla moglie

L'uomo aveva 35 anni e proprio ieri aveva ricevuto la notifica con la convalida dell'arresto e le decisione della custodia cautelare in carcere

Un detenuto di 35 anni, italiano, si è ucciso impiccandosi nella sua cella nel carcere de La Dogaia. E' successo poco dopo le 20 di ieri 13 settembre. Inutili i soccorsi, prima del personale del penitenziario e poi del 118. Purtroppo per l'uomo non c'è stato niente d fare. Secondo quanto appreso, il 35enne era stato arrestato a Pistoia la scorsa settimana con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della moglie. Proprio ieri mattina aveva ricevuto la notizia che il giudice aveva covalidato l'arresto e disposto di fargli proseguire la detenzione cautelare in carcere. In serata, poi, il tragico gesto.

Edizioni locali collegate: Prato

