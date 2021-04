18.04.2021 h 14:29 commenti

Detenuto della Dogaia aggredisce e ferisce tre agenti della polizia penitenziaria

L'uomo si è scagliato contro la scorta che lo aveva riportato in carcere dopo un'udienza in tribunale a Massa: calci, spintoni e anche morsi

Tre agenti della polizia penitenziaria, impegnati nella scorta ad un detenuto, sono stati aggrediti e feriti al rientro al carcere della Dogaia. E' successo nella tarda mattina di venerdì 16 aprile, quando i tre agenti era di ritorno da Massa dove avevano accompagnato un detenuto nordafricano che doveva comparire in un processo. Lo straniero già in aula aveva creato problemi, al punto da essere richiamato dal giudice. Una volta rientrato in carcere a Prato si è scagliato con calci e pugni contro gli agenti, mordendo anche ad un braccio l'ispettore che comandava la scorta. I tre sono stati soccorsi e portati in ospedale per ferite che guariranno dai 3 ai 7 giorni.

"L'episodio - dicono Domenico Maleo e Ivan Bindo della Uil Pa della Dogaia - è l'ennesimo caso di aggressione al personale in servizio al carcere di Prato, dove la situazione non è più sostenibile. Servono nuove assunzioni per garantire la sicurezza del personale".