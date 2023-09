31.08.2023 h 14:49 commenti

Detenuti in rivolta alla Dogaia, messa a soqquadro la seconda sezione

La protesta, secondo quanto denunciato dal sindacato Sappe, sarebbe originata dalle lamentele per il vitto. I reclusi hanno usato spranghe e macchinette del caffe messe nei calzini come armi. La polizia penitenziaria ha riportato la calma a fatica

Permane altissima la tensione nel carcere di Prato, dopo la rivolta di ieri di alcuni detenuti della seconda sezione che si sono muniti di spranghe di legno e macchinette da caffè inserite all’interno di calzini, minacciando l'esiguo personale di polizia penitenziaria in servizio e rompendo qualunque cosa gli capitasse a portata di mano come telecamere, finestre e le varie suppellettili.

"La folle protesta - spiega Francesco Oliviero, segretario regionale per la Toscana del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria - è scaturita dopo le lamentele di alcuni detenuti che non gradivano il vitto fornito dell’amministrazione. Solo grazie al professionale intervento dei colleghi in servizio, supportati dal personale intervenuto dall’esterno e della caserma, la situazione e tornata alla normalità dopo alcune ore di mediazione. Questa volta nessuno si è fatto del male, ma non si può andare avanti così. La situazione nel penitenziario pratese, già denunciata dal Sappe, è seriamente preoccupante”.

Sulla vicenda interviene anche Donato Capece, segretario generale Sappe: “Così non si può andare più avanti: è uno stillicidio continuo e quotidiano - dice -. In pratica, ogni giorno nelle carceri italiane succede qualcosa, ed è quasi diventato ordinario denunciare quel che accade tra le sbarre. Le carceri sono un colabrodo per le precise responsabilità di ha creduto che allargare a dismisura le maglie del trattamento a discapito della sicurezza interna ed in danno delle donne e degli uomini della polizia penitenziaria".