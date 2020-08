17.08.2020 h 13:58 commenti

Destinatario di un ordine di arresto per scontare 4 anni e 5 mesi di carcere, trentottenne in manette

L'uomo è stato fermato nella serata di ieri in via Pistoiese dagli agenti della questura impegnati nel controllo del territorio. A suo carico anche una multa di quasi 3mila euro. Tra i precedenti penali anche rapina e spaccio di droga

Deve scontare 4 anni, 5 mesi e 19 giorni di carcere il cinese di 38 anni arrestato dalla polizia nella tarda serata di ieri, domenica 16 agosto, in via Pistoiese. L'uomo è stato fermato dagli agenti di una Volante per un normale controllo e la banca dati ha fatto emergere l'ordine di carcerazione. Il trentottenne ha precedenti per false attestazioni sulla propria identità, rapina, porto di oggetti atti ad offendere e spaccio di droga. L'ordine di carcerazione è stato emesso lo scorso 10 agosto e comprende un cumulo di pene relative a vari reati e il pagamento di una multa di 2.930 euro. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere della Dogaia.



