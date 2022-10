03.10.2022 h 14:03 commenti

Sono stati traditi dai controlli sugli ospiti nelle strutture ricettive e sono finiti in carcere. Le manette sono scattate ai polsi di due albanesi di 32 e 51 anni: il primo deve scontare 6 anni e 17 giorni per ricettazione, furto e lesioni (tutti fatti commessi a Milano), mentre il secondo un anno e 4 mesi per reati connessi alla legge sull'immigrazione. I mandati di cattura emessi nei loro confronti sono stati eseguiti nella serata di sabato primo ottobre dalla polizia di Prato, intervenuta in una struttura alberghiera alla periferia sud della città. I due albanesi sono stati rinchiusi nel carcere della Dogaia.













Edizioni locali collegate: Prato

