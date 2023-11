13.11.2023 h 11:18 commenti

Derby con la Pistoiese di mercoledì: ecco tutti i divieti e le chiusure

L'incontro di campionato era stato rinviato la scorsa settimana per l'emergenza alluvione. Dalle 17 in poi non si potrà parcheggiare nel piazzale e nelle strade dietro la stazione oltre che in via Firenze



Come è noto il derby Prato-Pistoiese è stato spostato a mercoledì 15 novembre alle 19.45. Per permettere lo svolgimento della partita di calcio il divieto di sosta su entrambi i lati scatterà dalle 17 alle 23.30 nel piazzale della Direttissima, in via Pietro Giannone e in via Niccolò Machiavelli, eccetto per gli autobus a servizio della tifoseria ospite. Dalle 18 divieto di sosta anche in via Firenze.

Dalle 18.30 alle 20.30 divieto di transito in via Firenze, nel tratto compreso tra la rotatoria con il Ponte alla Vittoria, via Matteotti e piazza della Stazione e la rotatoria con viale della Repubblica, eccetto residenti, domiciliati e frontisti. Sul ponte alla Vittoria direzione obbligatoria a diritto verso piazza Stazione per il traffico proveniente da piazza Europa.

Ecco le deviazioni: il flusso proveniente dal Ponte alla Vittoria e diretto verso Ponte Petrino-viale della Repubblica sarà deviato verso piazza Stazione, via Buozzi, via Machiavelli, viale Borgo Valsugana e viale della Repubblica; il transito proveniente da via Firenze (dal lato dei Comuni di Campi Bisenzio e Calenzano) e da viale della Repubblica diretto in piazza della Stazione sarà deviato in viale della Repubblica, viale Montegrappa, viale Vittorio Veneto, piazza Europa e piazza della Stazione.

Anche le linee di trasporto pubblico 4 verso Calenzano e 11in direzione di Pizzidimonte dalle 18.30 seguiranno alcune deviazioni: da piazza della Stazione deviazione in via Buozzi, via Machiavelli, viale Borgo Valsugana e via Firenze, da dove riprenderà il percorso ordinario; la linea 4 in direzione Stazione/centro, e autolinea 11,in direzione Stazione, centro, Chiesanuova da via Firenze deviazione in viale della Repubblica, viale Montegrappa, viale Vittorio Veneto, piazza Europa, Ponte alla Vittoria e piazza della Stazione, da dove riprenderà il percorso ordinario.