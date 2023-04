Caos nella circolazione ferroviara a causa di un incidente che ha coinvolto un treno merci tra le stazioni di Sesto Fiorentino e Castello. Al momento la linea tra Prato e Firenze è completamente bloccata con tutti i treni fermi. Nell'interruzione sono coinvolti i servizi alta velocità sulla linea Milano-Roma e Venezia-Roma.

In seguito allo "sviamento" di un carro merci, spiega Fs, l'infrastruttura ha riportato danni ma fortunatamente non si registrano feriti. I tecnici di Rfi sono al lavoro ma la circolazione resterà fortemente compromessa per le prossime ore con la cancellazione parziale e totale di corse Av e regionali. In direzione nord sono garantiti alcuni collegamenti Av fino a Firenze e in direzione sud fino a Bologna.Notevoli i disagi in tutte le stazioni cittadine per centinaia di studenti e pendolari che si sono trovati di fronte alla soppressione dei loro treni. Fs ha disposto dei bus sostitutivi ma, come è facile immaginare, non è semplice riorganizzare il servizio e centinaia di persone sono in coda in attesa del loro turno.La polizia municipale è presente con alcune pattuglie per regolare la circolazione e consentire ai bus di caricare i passeggeri. L'accesso alla piazza della Stazione al momento è consentito solo ai bus sostitutivi. Ad aggravare la situazione per i pendolari il fatto che anche il traffico sull'autostrada risulta fortemente rallentato sia per un incidente sia per i tanti che, non potendo spostarsi in treno, hanno preso l'auto per recarsi a Firenze.Autolinee Toscane ha intensificato il servizio di bus della linea tra Prato e Firenze per consentire ai pendolari ferroviari di spostarsi a seguito dell’interruzione della circolazione dei treni dopo il deragliamento del convoglio merci alla Stazione di Firenze Castello. Su richiesta e in accordo con Trenitalia e Regione Toscana, Autolinee Toscane si è subito attivata e dalle 9 di questa mattina ha messo in campo 5 nuove corse in partenza dalla Stazione di Prato, intensificando il servizio della linea Prato-Firenze. Si tratta di corse aggiuntive alla linea già esistente. Faranno il percorso più breve, passando da Prato Est, A1, via Baracca e termina a Vittorio Veneto. Queste corse sono aggiuntive rispetto ai servizi sostitutivi di Fs. In questa occasione i viaggiatori potranno utilizzare il servizio bus aggiuntivo anche con il biglietto o l’abbonamento del treno.