Denunciato per tentato furto al Crazy Pizza, uscito di questura torna a rubare

Stavolta però i poliziotti hanno potuto far scattare le manette perché l’uomo è stato sorpreso in flagranza di reato

A 24 ore dalla denuncia per tentato furto al Crazy pizza di via del Serraglio, stanotte, attorno alle 2, è tornato a colpire nelle vicinanze spaccando il container del progetto Riversibility tra piazza dell’università e la stazione del Serraglio. Stavolta però la polizia ha potuto arrestarlo perché fermato in flagranza di reato. A mettere a ferro e fuoco questa zona della città e’ un trentatreenne originario di Napoli ma residente a Prato, pluripregiudicato per reati specifici ed attualmente sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia, protagonista recentemente di altri furti simili, anche nella zona di piazza Ciardi, per i quali è stato denunciato a piede libero in assenza della flagranza di reato. Dovrà rispondere di tentato furto aggravato. L’uomo è stato notato da alcuni passanti mentre sfondava il vetro della porta d’ingresso con un martelletto. Accortosi di essere stato visto si è subito allontanato verso piazza Ciardi insieme a un complice che faceva da palo. Fuga bloccata subito dai poliziotti delle Volanti che nel frattempo, guidati dalla sala operativa e grazie alla descrizione fornita, sono arrivati velocemente sul posto. Il 33enne aveva con se il martelletto utilizzato per incrinare il vetro della porta del bar poi abbattuto con un calcio. Un tronchese metallico è invece stato rinvenuto nelle vicinanze del bar container per tagliare il lucchetto della porta. Attrezzatura che è stata sequestrata. L’uomo è stato portato in Questura è rinchiuso nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima. Il gestore del locale ha sporto denuncia. Per loro e’ il terzo episodio in pochi giorni. Il secondo tra l’altro è riuscito con i ladri che hanno portato via bottiglie di alcolici. Probabile che la mano sia la stessa.

