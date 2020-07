18.07.2020 h 12:57 commenti

Denunciato per lesioni, maltrattamenti e violenza sessuale dalla ex, viene condannato solo per il primo reato

La testimonianza della donna non è stata ritenuta attendibile perché si è contraddetta e perché ha affermato di non capire l'italiano nonostante avesse fatto in passato anche la traduttrice

E' stato condannato solo per lesioni il pratese di mezza età che nel 2013 fu denunciato dalla compagna convivente anche per maltrattamenti e violenze sessuali e che fu sottoposto al divieto di avvicinamento su ordine del Tribunale di Prato. Tribunale che ieri, 17 luglio, dopo un lungo dibattimento, ha ridimensionato notevolmente le accuse della donna, una cinese coetanea, assolvendo l'imputato per i reati di maltrattamenti e violenza sessuale e condannandolo solo per lesioni a una pena di 8 mesi di reclusione.

Il collegio giudicante infatti, ha accolto la tesi della difesa sull'attendibilità della parte offesa. La donna infatti, si è contraddetta e ha dichiarato di non capire l'italiano e questo nonostante in passato avesse fatto l'interprete. Sulle lesioni invece c'è una ricca documentazione fatta di referti e foto, che lascia pochi dubbi in merito.

