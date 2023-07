17.07.2023 h 15:18 commenti

Multato il proprietario di due maremmani trovati liberi in via Scarpettini

Le guardie zoofile hanno contestato all'uomo anche la mancanza di una cuccia coibentata all' interno del magazzino dove i due cani vivono. Il fatto risale allo scorso 26 giugno

Multato per non aver sorvegliato i propri cani che sono stati trovati vagare per via Scarpettini a Montemurlo, e per non aver provveduto a fornirli di una cuccia coibentata, come previsto dal regolamento comunale.

Il fatto risale al 26 giugno quando le guardie zoofile, intervenute su segnalazione di alcuni cittadini, sono riuscite a risalire al magazzino di un'azienda dove i due cani vivevano. A guidarli a casa gli stessi maremmani.

Durante i controlli è emerso che la cuccia in cui dormivano non era coibentata come previsto dal regolamento, ma anche che mancava l'acqua per dissetare i due animali.

"È importante in queste giornate di caldo torrido - spiega Andrea Monaco coordinatore provinciale delle guardie di Fareambiente Prato - assicurarsi che a questi animali non manchi mai l’acqua, ma soprattutto un idoneo riparo".