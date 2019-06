03.06.2019 h 08:56 commenti

Denuncia il figlio violento che la maltratta e lo fa finire in carcere

I carabinieri di Vaiano hanno posto fine ad una storia di soprusi e violenze portata alla luce dalla denuncia della stessa vittima. Arrestato un 35enne con l'accusa di maltrattamenti in famiglia

Stanca di essere vittima dei soprusi del figlio, ha deciso di denunciarlo ai carabinieri di Vaiano che, nella giornata di ieri domenica 2 giugno, hanno arrestato il figlio violento. In carcere è finito un 35enne ritenuto responsabile di maltrattamenti contro familiari. I militari hanno eseguito l'ordinanza di carcerazione che il Gip ha firmato su richiesta del pm titolare dell'inchiesta.

Il provvedimento scaturisce dall’indagine avviata dai carabinieri, che faceva emergere come il 35enne avesse sottoposto la madre convivente ad assoggettamenti psicologici e fisici con continue aggressioni. Un quadro così grave da spingere l'autorità giudiziaria ad emettere il provvedimento cautelare in tempi rapidissimi, per evitare che la situazione potesse ulteriormente degenerare.



