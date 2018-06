18.06.2018 h 12:09 commenti

Denunce per guida in stato di ebbrezza e patenti ritirate, fine settimana di controlli sulle strade

Nel mirino della polizia stradale le zone di Prato e di Forte dei Marmi. Denunciato anche un pratese fresco di patente per essersi messo al volante dopo aver alzato un po' troppo il gomito. Complessivamente decurtati 55 punti dalle patenti. Controllati 40 veicoli e identificate più di 50 persone

Quattro persone denunciate per guida in stato di ebbrezza – tra loro un ventenne pratese – cinque patenti ritirate e 55 punti decurtati dai documenti di guida al termine dei controlli che la polizia stradale ha compiuto nel fine settimana sulle principali arterie della Toscana con una particolare attenzione alla zona di Prato e a quella di Forte dei Marmi dove sono stati fermati quaranta veicoli e identificate più di cinquanta persone.

La Stradale ha attuato il dispositivo di controllo a reticolo per garantire la sicurezza della circolazione in occasione delle prime partenze per le vacanze. Monitorate, in particolare, le condizioni psicofisiche dei conducenti nelle ore notturne grazie all'utilizzo di precursori ed etilometri: il contrasto alla guida in stato di ebbrezza, infatti, costituisce uno degli obiettivi strategici del Servizio polizia stradale per aumentare il livello di sicurezza.

Per sei automobilisti, tra cui un ventenne pratese, l'etilometro ha registrato valori troppo elevati.

I controlli sono terminati all'alba di oggi, lunedì 18 giugno.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus