Denunce ogni centomila abitanti, Prato è la quarta provincia in Italia

Solo Milano, Bologna e Rimini sono davanti nell'indice di criminalità pubblicato dal Sole 24 Ore. A penalizzare l'area pratese soprattutto i reati legati allo spaccio di droga

Prato quarta in Italia per numero di denunce rapportato alla popolazione residente, dopo Milano, Bologna e Rimini. Un peggioramento rispetto allo scorso anno quando l'area pratese occupava la settima posizione della classifica del Sole 24 ore che ogni anno pubblica l'Indice di criminalità nelle 106 province italiane.Trentasette i reati sui quali sono state costruite le statistiche che, per Prato, partono dalle 11.426 denunce presentate nel corso del 2020. E' necessario tenere presente che si parla di proporzione tra i reati denunciati e i residenti.Con 260 denunce, in rapporto ai residenti, Prato è terza per droga: è questo uno dei dati peggiori in assoluto che conferma la dinamicità del mercato dello spaccio. Gli altri reati nei quali Prato compare nella top ten: primo posto per danneggiamenti, secondo per rapine, quarto per scippi, quinto per furti su auto in sosta, sesto per rapine negli uffici postali, ottavo per furti nei negozi, nono per furti in abitazione.Una panoramica sul resto delle voci prese in considerazione per stilare l'Indice della criminalità in Italia: posizione numero 10 per contraffazione di marchi, 13esimi per furti e per rapine in banca, 14esimi per associazione mafiosa, 17esimo posto per estorsioni e per rapine nei negozi, 19esimo posto per sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile, ventesimo posto per delitti informatici, 22esimo per violenze sessuali.Posizioni più defilate quando si parla di furti di auto con Prato che con 98 denunce è 47esima, di riciclaggio, reato per il quale Prato si posiziona al 70esimo posto con quattro denunce presentate nel 2020, 96esima posizione per gli omicidi colposi.