05.04.2018 h 17:33

Demolizione Misericordia e Dolce, prima di luglio non aprirà il cantiere

L'indicazione temporale è "salvo ricorsi". La commissione di gara è a metà del percorso per la scelta della migliore tra le offerte delle 15 aziende che hanno partecipato alla gara d'appalto. Novità anche per la nuova palazzina del Santo Stefano

L'area dell'ex ospedale sarà consegnata alla ditta che vincerà l'appalto della demolizione non prima di luglio, salvo ricorsi . Le procedure di gara sono ancora in corso. Dopo aver esaminato la parte amministrativa, ieri, 4 aprile, la commissione nominata dall'Asl Toscana Centro ha aperto le buste per le offerte tecniche. Ci vorrà un mese per vagliarle e scegliere la minore. Sono ben 15. Quindi l'aggiudicazione sarà formalizzata e comunicata a maggio. Poi, per legge, l'iter dovrà fermarsi per un mese. Si arriverà quindi, a fine giugno. Questa sarà la fase più delicata di questa partita perchè è qui che si paleseranno eventuali ricorsi da parte delle ditte non vincitrici. Cosa piuttosto probabile visto l'ammontare dell'appalto, oltre 5 milioni e 600mila euro. In questo caso i tempi di inizio dei lavori slitteranno di mesi, difficile dire quanti, considerati i tempi della giustizia italiana.

Altrimenti, il cantiere potrà essere consegnato alla vincitrice per i primi di luglio. Prima di vedere le ruspe in azione passerà del tempo, forse tutta l'estate. La demolizione vera e propria infatti, dovrà essere preceduta dalla fase di cantierizzazione e dall'eliminazione di amianto, infissi e tubature dagli edifici che compongono il vecchio ospedale. In più, a rallentare l'avvio dei lavori, c'è anche il mese di agosto, minato dalle ferie estive. E' probabile, quindi, che le pinze per la demolizione selettiva faranno ingresso al Misericordia e Dolce in autunno.

I lavori dureranno 330 giorni. Significa che i 170mila metri cubi del vecchio ospedale saranno abbattuti per l'estate del 2019. La costruzione del parco andrà a ruota e difficilmente potrà anticipare i tempi.

Sull'ampliamento del Santo Stefano c'è una novità positiva. La delibera del Cipe per il finanziamento governativo di 10 degli oltre 18 milioni di euro necessari per costruire la nuova palazzina con 112 posti letto, è sotto esame da parte della Corte dei Conti, ossia la quarta delle cinque fasi necessarie per rendere effettivo lo stanziamento. Entro un mese e mezzo ci dovrebbe essere anche la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ultimo passaggio. A quel punto la Regione delibererà il proprio stanziamento, oltre 8 milioni di euro e l'Asl Toscana Centro potrà dare il via all'iter tecnico amministrativo per l'opera che sorgerà tra il parcheggio dipendenti e la palazzina dei servizi.

E.B.