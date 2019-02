01.02.2019 h 09:51 commenti

Demolizione ex ospedale, ricorso al Tar delle aziende escluse: rischio lungo stop ai lavori

Il raggruppamento d'impresa che fa capo alla Daf Costruzioni di Milano ha impugnato la revoca dell'aggiudicazione provvisoria del l'appalto per l'abbattimento del Misericordia e Dolce

In particolare l'omessa dichiarazione di condanne penali di tipo ambientale a carico di una ditta subappaltatrice.

Ovviamente con il ricorso è stata presentata richiesta di sospensiva. Se accolta, il Tar congelerà la gara e quindi l'appalto fino a che non si esprimerà nel merito del ricorso. In genere il tribunale amministrativo toscano impiega qualche settimana per esprimersi sulle richieste di sospensiva. Nel frattempo l'Asl Toscana Centro continuerà il controllo sui documenti della Del Debbio. Quando avrà terminato questa procedura, si fermerà in attesa della decisione del Tar sulla sospensiva. Se non sarà accordata, cosa non scontata, potrà procedere con l'affidamento del cantiere alla seconda classificata.

Era atteso, quasi scontato ed è arrivato. Il raggruppamento d'impresa che fa capo alla Daf Costruzioni di Milano ha presentato ricorso contro la revoca dell'aggiudicazione provvisoria del l'appalto per l'abbattimento dell'ex ospedale. È un appalto da oltre 5 milioni di euro, troppo appetitoso per lasciarselo scappare senza lottare.Gli atti giudiziari sono arrivati ieri, 31 gennaio, sul tavolo dell'ingegner Gavazzi, responsabile area tecnica dell'Asl Toscana Centro. In circa 15 punti le imprese vincitrici della gara spiegano le proprie ragioni e confutano quelle che hanno portato l'Asl a revocare l'appalto a favore della seconda classificata, la Del Debbio spa.