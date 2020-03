04.03.2020 h 15:51 commenti

Demolizione ex ospedale, la sentenza del Consiglio di Stato non fa ancora partire le ruspe

I giudici di secondo grado hanno riformato solo in parte la sentenza del Tar che dava ragione piena alla prima classificata, la Daf Costruzioni di Milano

Ci si aspettava una sentenza senza strascichi che mettesse nero su bianco chi deve abbattere il Misericordia e Dolce tra le prime tre ditte classificate dell'appalto dell'Asl Toscana Centro e invece la decisione del Consiglio di Stato arrivata nella tarda mattinata di oggi, 4 marzo, districa solo in parte l'ingarbugliata vicenda.

Semplificando, il giudice amministrativo di secondo grado ha respinto in toto l'appello della seconda classificata, la Del Debbio di Lucca contro la sentenza del Tar della Toscana che ha dato ragione piena alla prima classificata, la milanese Daf Costruzioni, esclusa per non aver dichiarato una condanna precedente di una sua ditta subappaltatrice. Lo stesso giudice però ha accolto in parte il ricorso della terza classificata, la Rad service di Perugia a cui l'Asl ha affidato l'appalto dopo aver escluso la prima e la seconda classificata (anch'essa fatta fuori per non aver dichiarato la condanna di una ditta ausiliaria).

Questo accoglimento parziale riforma la sentenza di primo grado solo su alcuni punti mentre su altri, due in particolare, conferma le ragioni di Daf Costruzioni.

Negli ultimi paragrafi della sentenza sono gli stessi giudici del Consiglio di Stato a indicare la strada: all'Asl spetta il compito di rinnovare il procedimento di verifica dell'affidabilità della Daf Costruzioni in relazione al motivo per cui non ha dichiarato la condanna riportata da una delle sue ditte di appoggio; inoltre impone alla stessa azienda sanitaria di svincolare la cauzione provvisoria che era stata incamerata dopo la decisione di affidare l'appalto alla terza.

In sostanza la palla torna in mano all'azienda sanitaria che dovrà aprire una sotto procedura per dare a Daf il modo di spiegare le proprie motivazioni e decisioni rispetto al non aver riportato la condanna del proprio subappalto. In base a tali argomentazioni Asl deciderà se dare l’appalto a Daf Costruzioni o se passare tutto alla Rad.

Il tempo della messa in moto delle ruspe per buttare giù il vecchio ospedale e far posto così al parco urbano voluto dal Comune, è ancora lontano.