La maxi pinza della Daf Costruzioni è tornata a Prato e entro pochi giorni inizierà a demolire il Misericordia e Dolce. Probabilmente alla fine della prossima settimana. Sono in corso le operazioni di montaggio della gru, alta quasi 30 metri, che dovrebbero terminare tra domani e venerdì. Nel frattempo procedono i lavori di strip out, ossia lo smontaggio selettivo di porte, infissi e impianti dagli edifici in modo che poi si possa partire con la demolizione vera e propria dei 270mila metri cubi di cemento armato.I lavori in sostanza viaggiano a un ritmo sostenuto. La gru più piccola della ditta appaltatrice, ha già buttato giù le parti più basse e senza amianto come ad esempio l'ex pediatria.