24.03.2020 h 13:15 commenti

Demolizione ex ospedale, l'appalto torna in mano alla prima classificata. Inizia il conto alla rovescia per l'apertura del cantiere

L'Asl Toscana centro ha affidato i lavori in via definitiva alla Daf Costruzioni sulla base del sub-procedimento imposto dal Consiglio di Stato

Sarà la prima classificata, la Daf costruzioni di Milano, ad abbattere il Misericordia e Dolce. Lo ha deciso l'Asl Toscana centro sulla base del sottoprocedimento imposto dal Consiglio di Stato nella sentenza dello scorso 4 marzo sull'intreccio di ricorsi e contro ricorsi alla giustizia amministrativa delle prime tre aziende classificate alla gara d'appalto per la demolizione del vecchio ospedale di Prato che, lo ricordiamo, farà posto al parco urbano voluto dal Comune ( LEGGI) . Quindi si riparte dalla prima classificata a oltre un anno e mezzo dall'apertura delle buste.

Le spiegazioni fornite dalla Daf Costruzioni, in merito alla mancata dichiarazione di una condanna di una delle ditte subappaltatrici, hanno soddisfatto i tecnici dell'azienda sanitaria e aperto la porta all'affidamento definitivo. In sostanza la Daf Costruzioni ha preso le distanze dalla ditta subappaltatrice specificando che non era a conoscenza di quella condanna e ha dichiarato che non se ne avvalerà nell'esecuzione dei lavori.

Di conseguenza decade l'affidamento alla terza, deciso oltre un anno fa dopo l'esclusione della prima e della seconda classificata, e perde di significato anche il parere richiesto alla Corte di Giustizia europea dal Consiglio di Stato per dirimere la lite tra la seconda e la terza classificata, rispettivamente la Del Debbio e la Rad service, sulla mancata dichiarazione di una condanna penale di una ditta ausiliaria da parte della Del Debbio. Arrivare secondi o terzi infatti, ha poca importanza quando l'Asl, sulla base delle indicazioni date dal Consiglio di Stato, ha affidato tutto in via definitiva alla prima. Certo, niente vieta alla seconda e alla terza classificata di impugnare questo atto per rimettere la palla al centro del campo, tirarla per le lunghe e giocarsi il tutto per tutto ma alla luce delle disposizioni dei giudici amministrativi di secondo grado sembrerebbe quasi un dispetto. Nel caso lo scopriremo nelle prossime settimane. Per ora si riprende da dove tutto si è fermato oltre un anno fa. E' in corso l'acquisizione degli ultimi documenti mancanti ma vista la sospensione di buona parte delle attività per l'emergenza sanitaria nazionale da Covid 19, è probabile che l'apertura del cantiere slitterà ancora.

Tra l'altro la maxi pinza che la Daf Costruzioni aveva portato a Prato a fine 2018, quando tutto sembrava procedere per il meglio, è ripartita per Milano nei giorni scorsi per essere utilizzata in un altro cantiere. Tornerà al Misericordia e Dolce non appena l'abbattimento selettivo entrerà nel vivo. Tale operazione infatti, deve essere preceduta da altre come la bonifica di oltre 3 chilometri di amianto presente nelle pareti interne come rivestimento di alcuni impianti e come l'eliminazione degli infissi da porte e finestre della struttura ospedaliera. C'è tempo quindi, prima di vedere in azione gli oltre 40 metri di pinza che cambieranno il profilo urbanistico di questa porta del centro storico. Daf Costruzioni si è aggiudicata l'appalto con un ribasso del 39,54% pari a 3.342.250 sulla base d'asta dei lavori pari a circa 5.800.000. Per il recupero dei materiali ha offerto 520mila euro.