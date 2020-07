23.07.2020 h 11:13 commenti

Demolizione ex ospedale, il Tar boccia la richiesta di sospensiva del via ai lavori

Adesso l'azienda sanitaria dovrà decidere se attendere la decisione nel merito del ricorso della terza classificata all'appalto, o se andare avanti con la prima permettendole l'apertura del cantiere

Il Tar della Toscana ha respinto la richiesta di sospensiva dell'affidamento definitivo dei lavori di abbattimento del vecchio ospedale alla Daf Costruzioni di Milano, la prima classificata nella gara d'appalto dell'Asl. Tale richiesta era stata formulata dalla terza classificata, la Rad service di Gubbio. Stamani, 23 luglio, la decisione.

In queste ore l'ufficio legale dell'azienda sanitaria sta esaminando in modo approfondito le motivazioni che hanno portato i giudici amministrativi toscani a respingere la sospensiva. Esame e riflessione su cui si baserà la decisione di procedere subito con l'apertura del cantiere o attendere il giudizio di merito del Tar sul ricorso della terza classificata. L'udienza è prevista il 17 settembre, per cui si tratterebbe di aspettare altri due mesi di cui uno rappresentato da agosto che, da prassi, è dedicato alle ferie.

Potrebbe quindi prevalere un atteggiamento prudente anche in rapporto anche in rapporto al breve lasso di tempo che ci separa dalla decisione definitiva del Tar. Cosa sono altri 60 giorni di attesa rispetto a due anni di ritardo (dalla gara).

Nelle prossime ore l'Asl ufficializzerà la sua decisione.

