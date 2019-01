24.01.2019 h 17:35 commenti

Demolizione ex ospedale, doppio vertice in Comune per chiedere chiarimenti su tempi e costi

Saranno ben tre le commissioni consiliari che si occuperanno della questione nella stessa mattina: la 6, guidata dall'opposizione e la 3 e la 4, presiedute dalla maggioranza, che si riuniranno in seduta congiunta

Sono ben tre le commissioni consiliari del Comune di Prato che nella stessa giornata, martedì 29 gennaio, si occuperanno dell'abbattimento dell'ex ospedale alla luce della revoca da parte dell'Asl Toscana Centro dell'aggiudicazione provvisoria al primo classificato nella gara d'appalto a favore del secondo, per non aver dichiarato due condanne penali di una ditta subappaltatrice. Possibili ricorsi giudiziari e di conseguenza ulteriori ritardi nell'esecuzione dell'abbattimento, ma anche l'eventuale aumento dei costi, saranno al centro dell'attenzione delle commissioni 3, 4 e 6, rispettivamente Lavori pubblici, Urbanistica e Controllo e garanzia. Le prime due sono guidate da esponenti della maggioranza, Luca Roti e Massimo Carlesi, e si riuniranno in seduta congiunta all'inizo della mattinata; la terza spetta all'opposizione, rappresentata nello specifico da Rita Pieri di Forza Italia. L'incontro inizierà alle 13.

Martedì quindi, sarà una corsa a chi ne saprà di più sul destino di questo progetto a cui è legato indissolubilmente quello del parco urbano fortemente voluto dall'amministrazione comunale per riqualificare l'area ex ospedaliera e farne una porta per il centro.

Finchè il Misericordia e Dolce resterà in piedi il central park in salsa pratese sarà solo un progetto sulla carta.

Tutte e tre le commissioni ascolteranno il responsabile dell'area tecnica dell'Asl Toscana Centro Gianluca Gavazzi, e un membro dell'ufficio legale della stessa azienda sanitaria. Repetita iuvant.

Sull'argomento si registra anche l'intervento del consigliere regionale Paolo Marcheschi di Fratelli d'Italia che ha presentato un'interrogazione al presidente della Regione Enrico Rossi per chiedere chiarezza su tempi e costi dell'intervento di abbattimento sul destino della maxi gru che è stata sistemata dal vincitore della gara dentro l'ex area ospedaliera in attesa dell'aggiudicazione definitiva che poi non c'è stata. Lo stesso partito, attraverso la dirigente nazionale, Chiara La Porta, aggiunge: “Si tratta dell’ennesimo slittamento che denota una mala gestione da parte del Comune sull’intera vicenda".

E.B.