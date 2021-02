26.02.2021 h 18:27 commenti

Degrado nei giardini, intervengono i "nonni dell'Auser": segnalazioni per migliorare il verde pubblico

Un servizio che coinvolge una trentina di aree verdi, in pochi mesi una quarantina di segnalazioni, dalle panchine rotte fino agli atti vandalici. "Un'attività che ci tiene impegnati e che aiuta la città"

Panchine rotte, giochi non funzionanti, situazioni di degrado, rifiuti abbandonati, schiamazzi nei giardini, segnalazioni all’ ordine del giorno che però da gennaio vengono gestite da una decine di volontarie dell’ Auser a cui sono stati affidati, nell’ ambito di uina convenzione con il Comune che coinvolge anche altre associazione, i trenta giardini comunali.

Dopo tre mesi di sperimentazione, gli anziani muniti di pettorina hanno iniziato a sorvegliare gli spazi verdi, e anche, in alcuni casi a fare un’ azione di educazione civica verso vandali e trasgressori, quando vengono individuati. “Questo servizio – spiega Vincenzo De Biase coordinatore per Auser – ha una duplice funzione, da una parte ci permette di rimanere attivi impegnando il tempo libero che abbiamo, dall’ altra di mantenere il decoro negli spazi pubblici”

Da gennaio sono state una qurantina le segnalazioni arrivate, la metà sono state risolte nell’ arco di pochi giorni. “Tutti i volontari – continua De Biase – mi inviano le segnalazioni, spesso corredate di foto, che vengono inoltrate al referente del Comune. Un lavoro di sinergia che sta dando buoni frutti”.

Le segnalazioni variano dalle classiche panchine rotte fino ad atti di vero e proprio vandalismo. “Al giardino del Campaccio, ad esempio – continua De Biase – alcuni adolescenti sistematicamente usano il gazebo per cenerare e bere lasciando poi tutti i rifiuti sparsi. Spesso ci sono anche bottiglie di vetro che diventano pericolose per i bambini che frequentano il giardino nelò pomeriggio. Qui è più difficile intervenire, ma spero che piano piano si possa arrivare a una soluzione”.

Qualcuno fra i più intraprendenti si è anche munito di pinza raccogli rifiuti oppure a tempo perso tiene in ordine il prato: “Un compito che non toccherebbe a noi- spiegano i volontari - ma che facciamo volentieri per contribuire al decoro cittadino”

E proprio nei giardini del campaccio nei prossimi mesi il lavoro aumenterà, l’ammnistrazione comunale realizzerà una pista di parkour.









