21.10.2020 h 12:55 commenti

Degrado in via Valentini, rifiuti sparsi sul marciapiede e nell'aiuola

Il commento di un professionista che frequenta la zona: "Spazzatura lasciata per terra, è così da una settimana ormai. Nessuno vede? Alia non passa"?

Cestino per i rifiuti che strabocca e immondizia sparsa sul marciapiede e sull'aiuola. “E' così da una settimana – il commento è dell'avvocato Michele Giacco che ha anche inviato le foto che descrivono più di ogni parola la situazione – possibile che nessun operatore di Alia sia passato per la pulizia strade o per il ritiro dei rifiuti porta a porta e si sia accorto di tutto questo degrado”? Le immagini si riferiscono a via Valentini, nel tratto compreso tra la rotatoria di viale Leonardo da Vinci e via Vai.“Inutile sensibilizzare i cittadini al decoro urbano e al corretto uso dei cestini per i rifiuti se poi – conclude Giacco – si chiudono gli occhi di fronte a certe situazioni. O si deve pensare che da una settimana via Valentini sia stata dimenticata da Alia”?