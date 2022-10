10.10.2022 h 16:16 commenti

Degrado in via Nenni, sbaraccata una baraccopoli creata in un campo

La polizia municipale ha ripulito l'area al confine tra il parcheggio e via Roncioni: quattro persone sono scappate all'arrivo degli agenti. Trovati anche giacigli improvvisati oltre a una casetta adibita a dormitorio





Nell'area, che era già stata occupata, sgomberata e ripulita dall'alta vegetazione, oltre a una casetta adibita a dormitorio sono stati trovati anche materassi, teli per ripararsi dalla pioggia e altri oggetti personali. La zona è stata ripulita e nei prossimi giorni sarà monitorata per evitare che gli occupanti possano tornare. Ripulito dalla presenza di baracche e giacigli il terreno di proprietà del Comune, fra il parcheggio di viale Nenni e la rotatoria con via Roncioni. Questa mattina, 10 ottobre, la polizia municipale ha sbaraccato l'area dove dormivano quattro persone che all'arrivo degli agenti sono riuscite a scappare.Nell'area, che era già stata occupata, sgomberata e ripulita dall'alta vegetazione, oltre a una casetta adibita a dormitorio sono stati trovati anche materassi, teli per ripararsi dalla pioggia e altri oggetti personali. La zona è stata ripulita e nei prossimi giorni sarà monitorata per evitare che gli occupanti possano tornare.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus