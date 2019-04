01.04.2019 h 15:22 commenti

Degrado in via Modena, la denuncia di un lettore

Sacchi della spazzatura abbandonati, elettrodomestici lasciati sui marciapiedi, ma anche finestrini delle macchine rotti per rubare pochi spiccioli. "Nonostante le continue denunce e la presenza di videotrappole la situazione non è migliorata"

Una discarica a cielo aperto e continui atti vandalici; in via Modena la situazione è insostenibile.A denunciarlo Paolo Paoli lettore di Notizie di Prato, che ha inviato in redazione alcune foto dove si denuncia un forte degrado: sacchi abbandonati negli angoli del quartiere, rifiuti sparsi sul ciglio della via, elettrodomestici lasciati sul marciapiede. Neppure il martedì, giono di pulizia della strada, la situazione migliora.A questo si aggiunge, negli ultimi mesi, anche la rottura di almeno dieci finestrini di altrettante macchine parcheggiate. Piccoli furti che hanno però un altissimo costo per chi li subisce. “Nonostante mi adoperi mettendoci la faccia,- scrive il lettore - cercando in prima persona di redarguire chi si comporta fuori dalle regole, e rischiando sia la mia incolumità, che le mie proprietà, a distanza di anni siamo ancora nella stessa situazione. Ho chiesto e ottenuto l' installazione di videotrappole, che hanno funzionato per un po’ come deterrente, ma mi chiedo se vengono estratte le immagini, dall'unica rimasta, per metterle a frutto”.Segnalazioni anche per la zona di San Giusto, dove davanti all' ingresso del cimitero da giorni sono stati abbandonati rifiuti di vario genere