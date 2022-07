02.07.2022 h 13:11 commenti

Degrado e spaccio in piazza San Domenico, i residenti si mobilitano

Tante le lamentele: "La mancanza di illuminazione favorisce la presenza di spacciatori, per i marciapiedi non è prevista la pulizia, una situazione che peggiora di anno in anno". Il 12 e il 20 verranno raccolte le idee per riprogettare la piazza

Spaccio, mancanza di illuminazione, parcheggio selvaggio, marciapiedi sporchi e macchine che sfrecciano a tutta velocità. Un quadro che preoccupa residenti e commercianti di piazza San Domenico che hanno incontrato l'amministrazione comunale per denunciare una situazione di degrado che negli anni è cresciuta fino a diventare intollerabile.

“Manca l'illuminazione e ci sono zone di buio particolarmente adatte allo spaccio- spiega Andrea Pasquinelli - i marciapiedi non vengono puliti e sono in condizioni pietose, per non parlare delle macchine parcheggiate ovunque, eppure sarebbe una piazza stupenda”.

Disagio che aumenta con la mancanza di attività commerciali, ci sono solo un negozio di abbigliamento per bambini e un ristorante, ma tantissimi minimarket gestitati da stranieri. “Ogni mattina – spiega Carlo Aiazzi- trovo davanti al mio ristorante decide di mozziconi di sigarette, qui non è prevista la pulizia dei marciapiedi che vengono utilizzati come autostrade per monopattini e biciclette, per non parlare delle carcasse delle bici abbandonate, da anni, ai pali della piazza”.

Pasquinelli e Aiazzi hanno già incontrato l'assessore alle attività produttive Benedetta Squittieri per chiedere almeno di potenziare l'illuminazione ed estendere le iniziative di valorizzazione del territorio anche a questa zona del centro storico. “Nelle prossime settimane avremo un nuovo incontro – spiegano – nel frattempo cerchiamo di sensibilizzare ulteriormente i residenti, pensiamo anche di chiedere l'apertura di temporary store, come era stato fatto in via del Serraglio e via Muzzi per vedere di rianimare questa parte del centro storico”. Infatti il 12 e il 20 luglio dalle 18 alle 20,30 saranno in piazza con un banchino per raccogliere idee legate alla riqualificazione della zona. Un obiettivo raggiungibile visto che poche settimane fa è stata protocollata una petizione di 350 firme in cui si chiede l'utilizzo dei bus elettrici per il centro .

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus