03.06.2019 h 16:56 commenti

Degrado al cimitero di Chiesanuova: erba alta e difficoltà di accesso alle cappelle

Alcuni proprietari delle tombe hanno firmato un esposto al sindaco Biffoni per chiedere un intervento urgente. La risposta dell'assessore Alessi: "E' già in fase di appalto il progetto di riqualificazione dell'area cimiteriale".

Un forte degrado al cimitero di Chiesanuova che ha spinto alcuni proprietari delle cappelle a fare un esposto al sindaco Matteo Biffoni per chiedere un intervento di messa in sicurezza e decoro dei viali intorno alla zona delle cappelle. Qui l’erba è molto alta, l’accesso alle tombe difficoltoso, soprattutto per le persone disabili. A questo si aggiunge, nelle giornate di pioggia, il fiume di fango che si forma sistematicamente.“Dieci anni fa – spiega Pierluigi Mattei, lettore di Notizie di Prato - sono stati fatti dei lavori soltanto nei viali della parte interna trascurando la parte davanti che ora è in pessime condizioni. Ho mandato le mie osservazioni all’assessore Alessi che, però non mi risposto, stessa sorte anche per l’esposto. Dopo 20 giorni continua il silenzio da parte degli uffici comunali”.Immediata la risposta di Alessi : “Ho letto e preso atto di quanto scrive il lettore. E’ già in fase di appalto il progetto, per un importo superiore a 200mila euro, che prevede la messa in sicurezza del cimitero e alcuni lavori di riqualificazioni, compresi quelli richiesti dall’esposto”.