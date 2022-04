09.04.2022 h 15:13 commenti

Degenza Covid in chiusura all'ex Creaf, l'edificio deve essere trasformato in ospedale di comunità

Un intervento che costerà altri due milioni e mezzo di euro coperti da fondi Pnrr. L'immobile non ha le carte in regola per l'accreditamento sanitario fuori dallo stato di emergenza

(e.b.)

Si avvia verso il tramonto il reparto di degenza Covid allestito nell’ex Creaf, nella palazzina che corre lungo via Dossetti, ribattezzata dalla Regione e dall’Asl Toscana Centro, Pegaso 1. A breve chiuderà i battenti per riaprirli in futuro sotto forma di ospedale di comunità, ossia cure intermedie a bassa intensità. Una conversione che sarà finanziata dal Pnrr. La cifra indicativa, ma dovrà essere precisata in sede di progetto, è di 2,5 milioni di euro.L’edificio, infatti, è nato con destinazione industriale e nell’autunno del 2020, insieme a Pegaso 2 attualmente usato per le vaccinazioni lato via Galcianese, è stato oggetto di un intervento lampo di ristrutturazione per adattarlo alle stringenti esigenze di ricovero dettate dall’emergenza pandemica. Un lavoro costato quasi 3 milioni di euro di fondi Covid ma non sufficiente a dare all’edificio le carte in regola per poter essere considerato una struttura sanitaria a tutti gli effetti fuori dall’emergenza Covid. E’ quindi necessario spendere ancora per adattarne le caratteristiche alle normative vigenti a cominciare dal consolidamento sismico e dalla climatizzazione interna. Lo conferma a Notizie di Prato il direttore generale dell’Asl Toscana Centro, Paolo Morello Marchese: “L’attuale assetto va bene in relazione allo stato di emergenza che ci ha permesso di operare in deroga a determinati parametri, ma con la fine di questo periodo dobbiamo intervenire per avere tutte le caratteristiche richieste per l’accreditamento sanitario. Ad esempio il rapporto spazio/letto sarà diverso dall’attuale così come il numero dei bagni. Fino a che operiamo in emergenza va bene, poi dovremo pensare a questo immobile come a una parte integrante dell’organizzazione ordinaria e agire di conseguenza”. I fondi Pnrr, come è noto, impongono tempi serratissimi su presentazione dei progetti, inizio dei lavori e soprattutto collaudo dell’intervento che deve avvenire entro la prima metà del 2026. Non appena il numero di ricoveri Covid lo renderà possibile (ad oggi sono occupati una ventina di letti), l’edificio sarà liberato e tornerà nelle mani dei tecnici dell’Asl per la progettazione degli interventi. Per le strutture sanitarie realizzate durante la pandemia in deroga ai criteri standard come appunto il Pegaso 1, il ministero ha concesso una proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre, ma l’Asl Toscana Centro è orientata a chiudere tutto per maggio. D'altronde l'apporto dato per sgonfiare il Santo Stefano e gli altri ospedali dell'Asl e toscani, non è stato quello annunciato e sperato anche a causa della scarsità di personale.Diverso il destino del Pegaso 2, l’edificio con accesso da via Galcianese. Per il momento resterà centro vaccinale, poi dovrebbe tornare in mano a Sviluppo Toscana, la società della Regione che ha acquistato l’enorme immobile industriale dal passato difficile, per rilanciarlo in ottica di ricerca e sviluppo per le imprese.La valanga di letti che era stata acquistata per riempire i due edifici e che poi è risultata in esubero rispetto alle reali esigenze e ai ripensamenti sull’utilizzo degli immobili, non andrà persa. Molti sono già stati dirottati in altre nuove strutture dell’Asl, altri sostituiranno gradualmente le attuali dotazioni.Resterà una struttura Covid, il centro La Melagrana di Narnali dove attualmente sono sistemati 42 letti di livello ospedaliero, tutti occupati. Al Santo Stefano al momento restano due setting dedicati al Covid con una cinquantina di letti più un’area in terapia intensiva. E’ in corso una riflessione su una nuova organizzazione interna che tenga distinti i pazienti con patologia Covid da quelli ricoverati per altri motivi ma postivi e asintomatici. Potrebbe entrare in scena l’idea di creare delle bolle nei singoli reparti ma al momento non ci sono certezze e molto dipenderà dall’andamento dell’epidemia.