16.06.2018 h 12:22 commenti

Degenera la lite in piazza della Pietà: uno dei contendenti cerca di colpire il rivale con un palo di ferro

Decisivo l'intervento dei poliziotti che hanno bloccato l'uomo prima che potesse ferire il rivale

Momenti di forte tensione, ieri sera 15 giugno, in piazza Santa Maria della Pietà, per un violento alterco che ha coinvolto due senzatetto nordafricani. Poco dopo le 21.30 i due hanno iniziato a litigare, passando nel giro di poco dalle offese alle minacce vere e proprie. Per fortuna qualcuno tra i testimoni ha pensato bene di chiamare la polizia. Gli agenti delle Volanti sono arrivati proprio quando l'alterco stava degenerando, con uno dei due maghrebini che si era armato con un lungo palo di ferro, raccolto da terra. I poliziotti lo hanno bloccato mentre si stava scagliando contro il rivale, e lo hanno disarmato. Alla fine, una volta riportata la calma, gli agenti hanno identificato l'uomo come un 31enne marocchino, regolare in Italia e con precedenti per reati contro il patrimonio. Il giovane è stato quindi denunciato per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti all'offesa.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus