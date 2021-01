28.01.2021 h 15:13 commenti

Definitivamente persa la lunetta opera della scuola Tintori. Esposto in procura della consigliera Garnier

L'opera inizialmente messa sulla porta Mercatale e poi nella Rianimazione del Misericordia e Dolce è stata polverizzata. Non era vincolata e nei sette anni intercorsi tra chiusura ospedale e demolizione nessuno l'aveva reclamata

L'affresco è andato perso tra le macerie del vecchio nosocomio. Letteralmente polverizzato.

Non resta che arrendersi al fatto che questa opera, realizzata da un allievo di Tintori 25 anni fa per il ponte Mercatale e poi spostata all'ospedale, non esiste più. Non a cuor leggero però. E' necessario però, analizzare ciò che è successo, cosa non ha funzionato e perché nessuno abbia segnalato la presenza di quella lunetta per tempo. Sicuramente c'è stato un corto circuito comunicativo tra gli uffici dell'Asl, in particolare tra quelli tecnici, che a ottobre hanno chiesto cosa fare con quell'affresco, e quelli che hanno i rapporti con gli enti esterni quali Sovrintendenza e Comune, che però non si sono attivati ( LEGGI ).

Va detto però che l'opera non è vincolata e che nei sette anni intercorsi tra la chiusura dell'ospedale e l'arrivo delle ruspe, nessuno si è fatto avanti per ricordare la presenza di quell'affresco e per chiederne la protezione. La Rianimazione del Misericordia e Dolce conservava molte opere realizzate o donate da parte di pazienti riconoscenti per le cure ricevute. Pitture dal valore puramente affettivo di cui in qualche caso gli autori o i loro parenti, hanno chiesto una foto ricordo alla Direzione lavori. Nessuna richiesta invece per l'affresco del laboratorio Tintori. Anzi, una c'è stata, quella della ditta appaltatrice che in mancanza di una risposta oltre due mesi, ha proseguito il suo lavoro di demolizione.

Potrebbe aiutare a far luce sull'episodio e a fugare ogni dubbio sul fatto che nell'abbattimento del Misericordia e Dolce siano andate perse altre opere, l'esposto alla Procura della Repubblica depositato oggi, 28 gennaio, dalla consigliera comunale d'opposizione Marilena Garnier. L'obiettivo dell'atto è "accertare eventuale responsabilità erariale ovvero l'illegittimità degli atti amministrativi e e eventuali ipotesi di responsabilità dell'amministrazione comunale, dell'Asl e della direzione dei lavori". Nel testo si legge che "la normativa europea è molto stringente in merito ai lavori di demolizione degli edifici e pertanto dovrebbe esserci un inventario dei materiali e degli elementi presenti all'atto della demolizione del Misericordia e Dolce. Se la lunetta non fosse stata inventariata potrebbe sorgere il legittimo dubbio che all'interno dell'ospedale potevano esserci altre suppellettili o beni o materiali non di nostra conoscenza".

La Procura ha reagito subito aprendo un fascicolo senza indagati e senza ipotesi di reato per approfondire la questione.

Intanto il cantiere è entrato nell'ultima fase perfettamente nei tempi. Rasi al suolo gli edifici, la demolizione è passata alle fondazioni dell'ex nosocomio. Il traguardo finale è previsto ad aprile. A quel punto il Comune di Prato diventerà proprietario dell'area (12 milioni di euro per l'acquisto) per trasformarla in un grande parco urbano.

