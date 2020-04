08.04.2020 h 10:55 commenti

Decreto legge sulla liquidità, imprenditori perplessi sui tempi di restituzione. "Per ripagare dobbiamo tornare a lavorare"

Sei anni sono troppo pochi, perplessità anche sui costi all'accesso al credito. Più si allungano i tempi della chiusura, maggiori saranno le difficoltà economiche delle aziende che prevedono perdite di fatturati anche del 50%

l testo del DI sulla liquidità è in fase di pubblicazione, ma fa già discutere. A non convincere gli imprenditori pratesi sono essenzialmente i tempi in cui il prestito dovrà essere restituito, sei anni sembrano troppo pochi; perplessità anche sulla possibilità di restituirlo visto che la produzione è ancora ferma

“L'intento è apprezzabile – spiega Mario Maselli della Emmetex –la liquidità è importante ma si tratta comunque di un debito che per essere sanat ha bisogno di fatturati e quindi di ricominciare a lavorare. In altri Paesi non si è mai smesso e questo ci penalizza. Credo che ora sia venuto il momento di allentare le maglie”. Roberto Rosati della Fortex procede per metafore per far capire che c’è bisogno di concretezza: “E’ come se si fosse chiusa un’azienda agricola quando tutti erano pronti per la vendemmia e l’uva già colta. Non potendola trasformare in vino va a male così la cassa integrazione e la promessa di liquidità non sono sufficienti. Abbiamo i magazzini pieni di tessuti che non potranno essere riutilizzati e i nostri clienti potrebbero trovare nuovi fornitori in Turchia e in Cina e questo porterebbe alla perdita di quote di mercato. Bisogna ragionare sul lungo periodo”.

Riccardo Marini, dell’industria Marini reputa il dl del Governo insufficiente: “La liquidità è importantissima – spiega – serve per traghettare questa fase ma poi è necessario un piano Marshall con fondi perduti. Ripartiamo azzoppati con fatturati in calo del 50% e almeno due anni prima di ottenere il pareggio del bilancio. Abbiamo anche chiesto che venga cancellata l’Imu dei capannoni relativa al 2020 e si intervenga sulla fiscalità, magari tramite un cumulo fiscale”

Perplessità anche sui costi di accesso e l’eccessiva burocrazia: “In questa fase- spiega Alessandro Sanesi di M&A Sanesi Lane Reciclate - il finanziamento al credito doveva essere gratuito come il costo all’accesso, inoltre per quanto riguarda i tassi d’interesse bisognava definire un tetto per evitare che sia definito dalle banche stesse, un criterio poteva essere quello del reting aziendale” . Poco chiari anche i reali tempi per la restituzione “Non ho chiari alcuni passaggi – spiega Alessandro Vanninni titolare Stoxx – ad esempio la restituzione del debito avverrà dopo i primi 18 mesi, ma questi quindi vanno aggiunti ai sei anni o rientrano in quel periodo e quindi il debito va sanato entro 4, 5 anni. Anche sulle garanzie dello Stato non c’è chiarezza: nel caso in cui l’azienda non sia in grado di onorare il debito sarà pagato dallo Stato?”.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus