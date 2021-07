14.07.2021 h 08:13 commenti

Decoro e quieto vivere: a Poggio a Caiano tornano gli 'Angeli del rispetto'

Per il terzo anno consecutivo i volontari dell'Associazione nazionale carabinieri controlleranno il rispetto delle regole su tutto il territorio. Obiettivo: il rispetto della cosa pubblica e verso gli altri"

Riparte a Poggio a Caiano, per il terzo anno consecutivo, il progetto 'Angeli del Rispetto', frutto dell’accordo tra il Comune e l’Associazione nazionale carabinieri, volto a promuovere i comportamenti corretti e le norme di convivenza civile sul territorio, in particolare durante le ore serali e notturne. Ad essere presidiati dai carabinieri in congedo saranno i giardini pubblici e quelle zone del territorio comunale in cui è più facile il formarsi di assembramenti.

Anche in questo terzo anno del progetto, i volontari avranno un doppio ruolo: in primo luogo, la loro presenza fungerà da deterrente per i malintenzionati, considerando che durante il periodo estivo è più alto il rischio di furti quando i cittadini sono in vacanza; inoltre, i volontari si occuperanno di placare eventuali schiamazzi notturni, così come di invitare le persone che frequentano i luoghi pubblici ad averne cura. Raccogliere le deiezioni degli animali domestici, rispettare gli arredi pubblici, non gettare a terra cartacce e rifiuti sono alcuni dei punti chiave per la cura del bene comune. Considerando il perdurare della pandemia, non mancherà anche quest’anno un occhio attento al rispetto della normativa anticontagio.

Inoltre, come novità di quest'anno, sarà possibile chiamare direttamente gli Angeli del Rispetto per fare eventuali segnalazioni.

“È un progetto centrato sulla forte volontà di promuovere in maniera positiva il controllo e la protezione sul nostro territorio”, commenta il Sindaco Francesco Puggelli. “Questo è l'associazionismo che funziona. Un progetto portato avanti con volti amici ed apprezzato da tutti i poggesi, che riparte con un invito: con l’estate tornano anche gli schiamazzi nelle ore serali, rispettiamo le regole per garantire a tutti i concittadini notti tranquille e rispetto reciproco".

“Durante il lockdown – aggiunge il presidente Anc Andrea Liberti – abbiamo fatto fronte a tutti i problemi che si sono manifestati durante questo periodo di forte difficoltà. Siamo volontari, persone come tutti: se c’è qualcuno che ha bisogno noi siamo a disposizione".

