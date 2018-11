05.11.2018 h 09:41 commenti

Declassata in tilt per un incidente sul ponte Lama: code chilometriche in direzione Firenze

Ancora una mattina da bollino nero sulle strade pratesi. Stamani la situazione critica è lungo l'asse di uscita verso Est con centinaia di auto incolonnate

Ancora una mattina critica per la viabilità pratese. Stamani, 5 novembre, i problemi sono segnalati soprattutto lungo la declassata in direzione Campi. Un incidente sul ponte Lama sta provocando la paralisi del traffico con code chilometriche che stanno intrappolando centinaia di automobilisti. La polizia municipale ha inviato sul posto alcune pattuglie. Al momento non risultano incidenti di grave entità, ma alcuni piccoli tamponamenti che stanno però ingolfando la circolazione. La situazione è andata poi migliorando e verso le 10.30 è tornata alla normalità.

Per Prato l'ennesimo giorno di emergenza in tema di viabilità.

