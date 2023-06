23.06.2023 h 12:45 commenti

Decine di evasori e di furbetti del reddito di cittadinanza scoperti in un anno e mezzo dalla guardia di finanza

Nel corso della cerimonia per il 249esimo anniversario della fondazione, la finanza ha reso noto il bilancio della sua attività tra gennaio 2022 e maggio 2023. Numerose le indagini sul fronte dell'evasione fiscale e delle frodi nel commercio e nell'accesso ai fondi pubblici

47 evasori totali, 61 destinatari di reddito di cittadinanza senza averne diritto, 111 aziende fantasma scoperte e chiuse, milioni di capi di abbigliamento e di metri quadrati di tessuti sequestrati perché non in regola, centinaia di confezioni di farmaci e mezza tonnellata di integratori alimentari non a norma tolti dal mercato. Sono alcuni dei dati pratesi diffusi durante la festa per il 249° anniversario della fondazione della guardia di finanza. Cerimonia nei giardini di piazza Mercatale su cui si affaccia il comando del Nucleo di polizia tributaria. Davanti allo schieramento delle rappresentanze di militari di tutti i reparti e dei finanzieri in congedo, le autorità civili, militari e religiose hanno reso omaggio agli uomini e alle donne che – come ha ricordato il presidente della Repubblica nel messaggio di augurio inviato al comandante generale - “sono impegnati nella difesa dei principi di legalità, in particolare nel contributo alla tutela della sicurezza economica e finanziaria del Paese”.La cerimonia è stata l'occasione per tracciare il bilancio dell'attività svolta nel 2022 e nei primi cinque mesi di quest'anno.Sul fronte della lotta all'evasione, all'elusione e alla frodi fiscali, la finanza di Prato ha concluso 669 interventi per un totale di 222 milioni di imponibile sottratto a tassazione e 59 milioni di Iva evasa. Accanto agli evasori del tutto sconosciuti al fisco, anche 103 persone denunciate per reati fiscali e tre per caporalato.Attento lo sguardo sugli illeciti in fatto di spesa pubblica. La guardia di finanza ha puntato in particolare sugli indebiti accessi agli strumenti finanziari che consentono di incamerare soldi pubblici. 65 i controlli nei confronti di persone fisiche e società che si sono avvalsi dei finanziamenti previsti dal 'decreto liquidità' e dal 'decreto rilancio': 12 hanno riguardato i finanziamenti garantiti dallo Stato, 49 quelli a fondo perduto e 3 indebite percezioni segnalate alla procura per la revoca. Per quanto concerne il reddito di cittadiananza, su 61 controlli sono stati scovati 60 percezioni indebite per un ammontare di 342mila euro.Diverse le indagini di rilievo nell'ambito della criminalità economico-finanziaria: fondi trasferiti all'estero, capitali costruiti su fatture per operazioni inesistenti, tessuti immessi sul mercato benché sottratti ai percorsi di tracciabilità o non rispondenti alle norme in vigore. L'operazione 'Fabric tracking” ha portato al sequestro di 727mila rotoli di tessuto pari a 170 milioni di metri quadrati, 580mila rocche di filato per un valore di 50 milioni di euro. Numeri più contenuti ma sempre importanti per le operazioni “Sciurus in textile” e “Fraus in textus” che si sono concluse con la contestazione di oltre 3 milioni di euro di dazi doganali non pagati e oltre 5 milioni di Iva evasa.Tra gli altri risultati messi a segno: frode fiscale nel commercio di carburanti, accertamenti in erboristerie per la vendita di prodotti non certificati, verifiche nei ristoranti per la corretta conservazione degli alimenti, verifiche fiscali sulle cosiddette 'società cartiere', indagini su riciclaggio e autoriciclaggio, frode fiscale nel settore dei 'pronto moda' con un fatturato complessivo di oltre 30 milioni di euro passato in rassegna dai finanzieri.E poi l'attività 'spicciola': controlli su strada, persone identificate, arresti per furti e danneggiamenti, controlli nei negozi per la regolarità delle merce posta in vendita.