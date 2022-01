05.01.2022 h 11:33 commenti

Centinaia di contagi tra i dipendenti di Autolinee Toscane, il presidente: "Bus a rischio"

Positività e quarantene hanno decimato la pianta organica già carente. L'azienda non è certa di riuscire a garantire il regolare servizio: "Faremo tutto il possibile per assicurare i servizi scolastici e il trasporto dei lavoratori pendolari". Colpo di acceleratore al piano assunzioni

L'ondata di contagi Covid sta creando difficoltà anche al trasporto pubblico locale. Su poco meno di 4mila autisti di Autolinee Toscane, sono 530 quelli che al momento non possono lavorare e il numero è destinato ad aumentare. Lo comunica l'azienda oggi, mercoledì 5 gennaio. “Come purtroppo temevamo – il commento del presidente Gianni Bechelli – l'aumento delle positività e delle quarantene sta mettendo in seria crisi tutti i servizi pubblici, compreso il nostro. Il problema riguarda tutta la catena: dai conducenti alle biglietterie”.

Il rischio è un diradamento delle corse fuori dalle fasce orarie di entrata e uscita dalle scuole e delle ore di punta dei pendolari. I problemi, a Prato, potrebbero cominciare già dopodomani con la ripresa di alcune scuole.

In questi giorni l'azienda ha chiesto un sacrificio ai lavoratori sia in termini di ore straordinarie che di rinuncia alle ferie: “Ringraziamo i dipendenti – ancora Bechelli – per l'enorme impegno ma temiamo, e anzi siamo quasi certi, che non sarà abbastanza per garantire il servizio completo alla riapertura delle scuole. Per questo stiamo organizzando il servizio in modo da garantire, dal 7 gennaio, le corse per studenti e lavoratori, ma è giusto essere chiari su un fatto: è possibile una riduzione delle corse sia sul tracciato urbano che su quello extraurbano. Abbiamo già avvisato le istituzioni e ci prendiamo l'impegno di fare tutto il possibile ma non basterà”.

Autolinee Toscane in questi giorni ha riprogrammato il servizio: un'operazione non facile perché sono fioccate continuamente le comunicazioni di positività e quarantena del personale fino a raggiungere un ritmo di tre autisti l'ora che hanno fatto sapere di non poter lavorare.

“La nota carenza di personale non rende facile la caccia ai sostituti – conclude il presidente di Autolinee Toscane – stiamo cercando di accelerare l'assunzione di duecento dipendenti anche attraverso un portale per semplificare la selezione”. Infine la rassicurazione: “Faremo di tutto per salvare i servizi scolastici concentrando il personale presente su questo ambito”.







Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus