Decine di aziende senza internet da tre settimane per un guasto alla centrale Telecom: danni e disagi

Lo sfogo della titolare di una ditta di Oste: "Dicono che manca una scheda e che non riescono a trovarla, ma noi non possiamo più lavorare in queste condizioni"

Dal 22 agosto sono senza collegamento Internet. E con loro almeno altre 50 aziende della zona di Montemurlo. Un disservizio che al momento Telecom non riesce a risolvere, con i disagi che è facile comprendere. "Non sappiamo più come andare avanti - spiega Anna Maria Gori, titolare della Artex2000 di Oste -. Provate a immaginare un'azienda senza Internet per tre settimane. Solo per le fatture elettroniche, siamo costretti ad elaborarle offline e poi a trasmetterle usando il router applicato ai telefonini. E lo stesso per le mail e gli ordini dei clienti".

Il problema, secondo quanto spiegato da Telecom all'imprenditrice, è piuttosto serio e non di immediata soluzione. "Mi hanno detto - prosegue - che manca la scheda per riconfigurare la matrice nella loro centrale. In questo modo la mia utenza e almeno altre 50 sono ko. Il problema, sempre secondo quanto ci stanno dicendo, è che non riescono a trovare questa scheda. Per ragioni di costi, infatti, non ne vengono tenute di scorta. Insomma, chissà quanto ci vorrà per risolvere questo guaio".