26.10.2020 h 12:10 commenti

Decine di anziani in fila sul marciapiede (e senza distanziamento) per il vaccino antinfluenzale

La situazione si è verificata sabato mattina in via Reggiana a Vergaio all'esterno di un medico di famiglia che ha scelto di non fare le prenotazioni ma di applicare l'ordine di arrivo dei pazienti

Tutti in fila ordinatamente (ma non distanziati) in attesa del proprio turno per ricevere il vaccino influenzale. In pratica ciò che, in questi tempi, andrebbe evitato assolutamente, a maggior ragione se si considera che le persone in coda sono nella maggioranza dei casi anziani.

E' questa la scena avvenuta sabato mattina 24 ottobre in via Reggiana a Vergaio, all'esterno della palazzina che ospita uno studio medico. A scattare le foto un nostro lettore che non ha potuto fare a meno di notare la palese violazione di ogni regola di distanziamento e sicurezza. E' vero che le persone insossavano la mascherina, ma la calca era davvero impressionante. "Il problema - spiega il lettore - è che il medico di famiglia ha deciso di non fare prenotazioni per il vaccino. Ci si mette in fila e vale l'ordine di arrivo. Così, nel giro di poco, si è formata sulla strada e sul marciapiede una coda che, quando sono passato io, era formata da almeno sessanta persone. Alle quali poi si aggiungeva chi doveva transitare sul marciapiede, visto che nella zona ci sono anche negozi e attività di vario tipo".