04.04.2018 h 17:58 commenti

Decima edizione di Viaccia Festival. Ecco tutti gli appuntamenti

Organizzato dal circolo La libertà di Viaccia con la collaborazione del Comune di Prato. prevede quattro appuntamenti, ogni venerdì, dal 6 fino al 22 aprile

Al via la decima edizione di Sounds on Friday, il festival jazz organizzato dal circolo La libertà di Viaccia con la collaborazione del Comune di Prato. Quattro appuntamenti, ogni venerdì, dal 6 fino al 22 aprile.

Il primo appuntamento ospita un omaggio Ellington, musicista a cui si deve l’invenzione del jazz orchestrale. A interpretare il “duca” il violino di Emanuele Parrini, il contrabbasso di Silvia Bolognesi e la batteria di Andrea Melani, il 13 aprile direttamente da Roma arriva il trio Rahsaan, composto da Marco Colonna al sax baritono, Eugenio Colombo al sax soprano ,il 20 aprile il circolo ospita Artetto, spettaccolo in cui la voce di Claudia Tellini, il flauto di Carlotta Vettori e la chitarra di Nicola Vernuccio, proporranno brani originali, classici riadatti e songs.

Chiude la rassegna il 27 aprile NicoGoriSwing10tet una produzione in omaggio allo swing degli anni 30 e 40. Sul palcoscenico il clarinetto di Nico Gori, la voce di Michele Lombardi e Piero Frassi, il sax alto di Renzo Telloli, il sax tenore di Tommaso Iacoviello, la batteria di Vladimiro Carboni la tromba di Silvio Bernardi, il trombone di Mattia Donati, il piano di Nino Pellegrini.

Ingresso 8 euro.

"E' il secondo anno che l'amministrazione comunale dà il proprio contributo a questa interessante rassegna che ogni anno attira pubblico anche da fuori Prato per ascoltare musica di qualità - ha affermato l'assessore alla Cultura Simone Mangani -. La nostra è una città dove la musica sta crescendo e non solo grazie alle istituzioni ma anche a professionisti e realtà che sono ben presenti e attivi sul territorio".



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus