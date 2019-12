10.12.2019 h 18:17 commenti

Decima edizione della Prato Kid Sport Marathon, appuntamento domenica all'Estraforum

Una giornata di sport e solidarietà che ha come protagonisti i giovani pallavolisti e cestisti del CGFS. Il ricavato della giornata sarà devoluto all'associazione Atletic Nardir per il progetto "L'appennino vien giocando"

Decima edizione della Prato Kid Sport Marathon, evento benefico organizzato dal gruppo sportivo della Polizia Municipale in collaborazione con il CGFS e l'assessorato alle Politiche dello Sport. L’appuntamento è per domenica 15 dicembre, dalle 9 alle 18, al palazzetto Estraforum/ Koblica di Maliseti. Si comincia dalle 9 alle 12, 30 con gli incontri di pallavolo che coinvolgeranno 540 ragazzi, al termine della mattina è prevista la premiazione. Dalle 14,30 alle 16 ancora spazio ai pallavolisti a seguire i bambini con disabilità del progetto "A ruota libera", dalle 16 alle 17,30 il campo sarà dedicato al basket con la presentazione di tutti i gruppi giovanili, a conclusione un flashmob. La giornata terminerà con l'esibizione di ginnastica del gruppo della Nuova Età a cura di Uisp Sport per tutti e Solidarietà e lo spettacolo natalizio "Hour Christmas" a cura di Progetto Danza.

"Questo progetto è motivo di orgoglio per tutta la polizia municipale - ha affermato il comandante Marco Maccioni - e siamo fieri di poter supportare la Kid Sport Marathon che oltre ad avere una finalità importante è ormai un appuntamento fisso per il territorio".

Il ricavato della giornata, ingresso a contributo libero, sarà devoluto all’Atletic Nadir che si occupa di integrazione sportiva sociale per persone svantaggiate che non possono permettersi attività sportive/ricreative. “Il contributo che riceveremo – spiega la presidente Tiziana Baglio - verrà utilizzato per l’organizzazione dell’Appennino vien giocando, un progetto che coinvolge adulti con problemi mentali e gli allievi della scuola di calcio di Vernio”.

Ogni anno la Prato Kid Sport Marathon devolve il ricavato dell’iniziativa ad un’associazione diversa dal 2000, per dieci anni si chiamava Prato Sport Marathon, ha raccolto quasi 200 mila euro, record assoluto nel 2017 con 13.220 mila euro donati al centro antiviolenza La Nara

"Ringrazio tutti gli organizzatori di questo evento legato allo sport e alla solidarietà - ha affermato l'assessore allo sport Luca Vannucci -, che i con un lavoro eccezionale e costante riescono a raggiungere un ricavato importante per le associazioni che opera nel territorio”



