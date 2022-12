15.12.2022 h 15:03 commenti

Debutto nazionale per "Nunc" sul palco del Fabbricone

Prodotto dal Teatro Metastasio è la storia di tre creature primitive in cerca di cibo, una zanzara e un fornetto a microonde che vivono un’avventura dal sapore mitico. Lo spettacolo ha vinto il Premio Scenario Infanzia 2022

Domenica 18 dicembre alle 17 al Teatro Fabbricone debutta in prima nazionale "Nunc" della compagnia Brat spettacolo vincitore del Premio Scenario Infanzia 2022 e inserito nella rassegna MetRagazzi.

Prodotto dal Teatro Metastasio (grazie a una convenzione triennale sancita con l’Associazione Scenario per il supporto produttivo allo spettacolo vincitore del Premio), "Nunc" è la storia di tre creature primitive in cerca di cibo, una zanzara e un fornetto a microonde che vivono un’avventura dal sapore mitico, in un tempo futuro indefinito, tra rituali di semina, catastrofi e la scoperta dei resti di una civiltà estinta.

Totalmente privo di testo, attraverso una drammaturgia complessa, che investe suono, spazio maschere e oggetti, tratta il tema della sostenibilità ambientale con originalità e poesia: "Ci siamo interrogati - scrive la compagnia - su come l’alimentazione umana abbia influito sulla natura, nel corso della storia fino ad oggi. Ci siamo chiesti se siamo in un momento di non ritorno, in cui il progresso ci ha portato alla distruzione e allo spreco fino ad arrivare ad un collasso".

La ricerca della compagnia, volta a coniugare tradizione e innovazione, opta per un linguaggio diretto, uso di maschere e una corporeità grottesca, dando vita a una teatralità altamente fruibile per un pubblico di tutte le età, a partire dai cinque anni.

"Nunc" è una creazione collettiva di Brat, con la regia di Claudio Colombo, l’interpretazione di Agata Garbuio, Claudia Manuelli, Irene Silvestri, Paolo Tosin, ed è prodotto dal Teatro Metastasio di Prato, con il sostegno di Associazione Scenario e L’arboreto-Teatro Dimora | La Corte Ospitale-Centro di Residenza Emilia-Romagna.