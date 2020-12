09.12.2020 h 15:20 commenti

Debutta da oggi a Prato e Firenze la centrale unica di risposta 112 che raccoglierà tutte le chiamate di emergenza

Ottanta operatori appositamente formati risponderanno per poi filtrare e indirizzare le richieste alle varie forze di polizia e di soccorso. Una strumentazione all'avanguardia consentirà di geolocalizzare il chiamante

E’ operativa la nuova centrale unica di risposta 112 (Cur) della Regione Toscana, inaugurata stamani 9 dicembre. Durante la giornata sono state prese in carico le prime richieste di soccorso per le province di Firenze e di Prato (distretti telefonici 055 - 0574). Il servizio si estenderà progressivamente in tutta la Regione Toscana entro la fine del mese di aprile 2021.

La Cur 112 coordina tutte le chiamate di soccorso e si configura come filtro attivo tra il cittadino che segnala una situazione di emergenza e le attuali 80 centrali operative di secondo livello (carabinieri, polizia di Stato, vigili del fuoco ed emergenza aanitaria) presenti sul territorio regionale.

Si stima un volume di circa 6.500 chiamate al giorno, ovvero 4 chiamate al minuto. Tali numeri configurano la centrale Toscana come la più grande centrale operativa 112 d’Italia. Il primo contatto con il cittadino è curato dagli 80 operatori tecnici della Cur 112, che svolgono un ruolo strategico nella presa in carico della chiamata, l’individuazione del tipo di emergenza richiesta e il trasferimento della stessa alle centrali operative di competenza.

Per il cittadino sarà più semplice chiedere “aiuto” perché dovrà comporre un solo numero di emergenza: l’1-1-2. Sarà poi la sala operativa ad indirizzare la richiesta alla giusta centrale di emergenza di secondo livello per attivare il tipo di soccorso richiesto.

Nella prima fase di attuazione resteranno comunque attivi i "vecchi numeri" di soccorso per permettere una graduale diffusione del numero unico.

Tramite il sistema di geolocalizzazione, grazie al Centro elaborazione dati del Viminale, l’operatore è in grado di visualizzare sul proprio schermo la localizzazione del chiamante, sia che si tratti di una telefonata proveniente da un telefono fisso, sia che provenga da un apparato mobile. E’ possibile inoltre richiedere soccorso non solo con una telefonata: tra i servizi previsti c’è infatti l’e-call, cioè la chiamata di emergenza automatica che parte da veicoli oggetto di incidente omologati a partire da aprile 2018. Sono disponibili inoltre servizi quali la traduzione multilingua, il supporto all’utente ipovedente o con ridotte capacità d’ascolto e l’AppWhere Are U.