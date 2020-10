12.10.2020 h 16:15 commenti

Debiti azzerati dal tribunale, soddisfatta Ilaria Bugetti: "Toscana regione all'avanguardia su questi temi"

La consigliera regionale è stata promotrice e prima firmataria in ambito regionale della legge per il sovraindebitamento: "Non è un caso che il primo a usufruirne in Italia sia stato un pratese"

"Non è un caso se è stato un artigiano pratese il primo in Italia a vedersi interamente cancellato il debito nell'ambito della cosiddetta legge 'salva suicidi' introdotta nel 2012". A dirlo è Ilaria Bugetti, da poco confermata consigliera regionale del Pd a proposito della vicenda dell'artigiano, assistito dagli avvocati Simone Frosini, Simone Goti e Nicola Ciardi, che si è visto dichiarare dal tribunale inesigibili i debiti, circa 420mila euro, accumulati dopo che aveva firmata una fidejussione nel tentativo di salvare l'azienda per la quale lavorava ( LEGGI ). Bugetti è stata infatti promotrice e prima firmataria in ambito regionale della legge per il sovraindebitamento: “Fare squadra - dice - e avere sul territorio non solo delle sentinelle, ma anche gli Occ (organismi di composizione crediti) a livello toscano ci consente di essere dei precursori tra le varie regioni”. “Se la legge nazionale è ancora poco nota - prosegue Bugetti -, il fatto che sia un artigiano pratese ad averne potuto usufruire mi rende orgogliosa del lavoro fatto, perché significa che un’eco dell’impegno messo in fase di redazione e approvazione è giunto sul nostro territorio, consentendo alla difesa di utilizzare questo strumento”.

