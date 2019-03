05.03.2019 h 11:42 commenti

Davanti al giudice il prete accusato di violenza sessuale su una bambina, il pm chiede 5 anni di reclusione

Don Paolo Glaentzer, il parroco della chiesa di San Rufignano a Sommaia, è arrivato stamani a Prato da Bagni di Lucca dove è agli arresti domiciliari. A luglio finì in manette dopo essere stato sorpreso in macchina con la figlia dei suoi parrocchiani

Abito scuro, giubbotto pesante e cappello di lana. Così don Paolo Glaentzer, il parroco della chiesa di San Rufignano a Sommaia a Calenzano, si è presentato oggi, martedì 5 marzo, davanti al giudice delle udienze preliminari Costanza Comunale per rispondere di violenza sessuale su una bambina di 10 anni. Alle 11 in punto è entrato in aula scortato dalla polizia penitenziaria che lo ha prelevato dalla sua casa di Bagni di Lucca dove dallo scorso 23 luglio è agli arresti domiciliari. Don Glaentzer finì in manette dopo essere stato sorpreso in macchina con la figlia dei suoi parrocchiani. La sentenza del processo, che si celebra con il rito abbreviato, è attesa per la serata di oggi.

La prima a prendere la parola è stata il pubblico ministero Laura Canovai che ha chietso la condanna a cinque anni di reclusione.

Poi toccherà alle parti civili: si sono costituiti, oltre alla bambina, la famiglia, la Curia di Firenze e il Comune di Calenzano. L’abbreviato si chiuderà con l’arringa dell’avvocato Salvatore Bottiglieri, difensore di don Glaentzer.

La sera che fu arrestato non era la prima che trascorreva in macchina con la bambina. Come quella volta ce n’erano state altre secondo quanto don Glaentzer disse durante l’interrogatorio agli inquirenti a cui raccontò anche che a prendere l’iniziativa era sempre la piccola che lui credeva più grande dei suoi appena dieci anni nonostante la conoscesse da sempre perché figlia di suoi parrocchiani. Fu colto sul fatto da alcuni passanti che notarono il prete appartato in macchina e si avvicinarono sorprendendolo con la bambina in atteggiamenti che lasciavano poco spazio all’interpretazione. Il parroco fu subito portato nella caserma dei carabinieri di Calenzano e arrestato con l’accusa di violenza sessuale su minore. Lui da luglio dello scorso anno è ai domiciliari nella sua casa di Bagni di Lucca mentre la bambina, insieme a due fratellini, vive in una casa protetta dopo essere stata allontanata dalla famiglia e affidata ai servizi sociali.

Don Paolo Glaentzer, secondo quanto ricostruito dalla procura, frequentava la casa della bimba e qualche volta aveva aiutato la famiglia a superare le difficoltà economiche offrendo piccole somme di denaro. L’arresto del parroco della chiesa di San Rufignano a Sommaia è una ferita ancora aperta per la Curia di Firenze che, come il Comune di Calenzano, si è costituita parte civile nel processo per difendere la propria immagine e affermare la decisa condanna contro il prete pedofilo. Il difensore aveva chiesto di subordinare il rito abbreviato alla perizia psichiatrica ma il giudice ha ritenuto l’imputato capace di intendere e volere e in grado di affrontare il processo.