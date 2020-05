05.05.2020 h 11:00 commenti

Dati mortalità Istat: la provincia di Prato isola blu nell'Italia del centro-nord

Nei primi tre mesi dell'anno i decessi sono stati inferiori alla media dello stesso periodo negli ultimi cinque anni grazie al -13,8 per cento di gennaio e febbraio. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus al 31 marzo sono stati 12 i morti in più

Nella cartina che rielabora i dati Istat sulla mortalità in Italia nei primi tre mesi del 2020 c'è una sola macchia blu nella parte superiore dello stivale. Sembra quasi un lago, con la sua forma allungata, e corrisponde alla provincia di Prato, l'unica di tutta l'Italia sopra il Lazio dove nel periodo gennaio-marzo del 2020 ci sono stati meno morti della media dei cinque anni precedenti. Un risultato frutto del crollo della mortalità a gennaio e febbraio, con l'Istat che certifica un -13,8 per cento. Mentre a marzo, in piena emergenza Covid19, il dato si è leggermente alzato con un incremento dell'1,9 per cento.

Sempre l'Istat ha calcolato l'aumento di mortalità nel periodo 20 febbraio-31 marzo 2020, vale a dire dall'inizio dell'emergenza coronavirus in Italia. Ebbene, a fronte di situazioni tragiche come in molte province della Lombardia, dove la mortalità è cresciuta fino al +568 per cento di Bergamo, e di una media italiana che segna +49 per cento, a Prato l'incremento c'è stato ma tuttosommato contenuto: erano stati 253 i decessi medi del periodo fino all'anno scorso, sono stati 265 quest'anno. L'incremento di 12 decessi, tra l'altro, coincide ai casi di morti da Covid19 in provincia ufficialmente accertati dalle autorità sanitarie che, al 31 marzo, erano appunto 12. Il dato, purtroppo, è cresciuto ad aprile arrivando ai 43 decessi registrati fino ad oggi. C'è da aspettarsi, quindi, una risalita anche del dato pratese che resta, comunque, tra i più positivi in Italia.