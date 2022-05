04.05.2022 h 18:01 commenti

Danza, al Teatro Fabbricone va in scena "Another round for five"

Lo spettacolo è di Cristiana Morganti, solista e coreografa residente a Wuppertal e interprete per oltre venti anni del Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. Sulla scena, cinque danzatori di diverse nazionalità

Da stasera giovedì 5 a domenica 8 al Teatro Fabbricone va in scena "Another round for five", quinta creazione di Cristiana Morganti, solista e coreografa residente a Wuppertal e interprete per oltre venti anni del Tanztheater Wuppertal Pina Bausch (feriali ore 20.45, sabato 19.30, domenica 16.30).

Sulla scena, cinque danzatori di diverse nazionalità e dalle esperienze professionali eterogenee - Justine Lebas, Antonio Montanile, Damiaan Veens, Anna Wehsarg, Ophelia Young - incarnano cinque personaggi molto diversi tra loro, protagonisti di un’indagine sull’umano che, in un racconto non lineare, prende forma attraverso una montaggio dal sapore cinematografico, in cui il tempo è scandito da flashback e anticipazioni, in un gioco dove realtà e finzione, conscio e inconscio, equilibrio e caos si confondono.

Essi si muovono in una scena quasi completamente vuota, un luogo non ben definito, forse un club, un circolo esclusivo, un luogo in cui ci si può perdere, lasciarsi andare, osservarsi, ritrovarsi, oppure incontrare altre persone, altre inquietudini, un luogo in cui si consumano rituali, esibizioni televisive, gare, terapie di gruppo, scontri, discussioni e confessioni.

Sono sorte di primi piani, campi lunghi e piani sequenza quelli che qui costruisce Cristiana Morganti, in cui si alternano momenti di danza potente e vitale a momenti più teatrali, comici e toccanti, nei quali gli interpreti si rivelano, si raccontano con spiazzante sincerità.

La struttura drammaturgica è sostenuta dalle musiche, con alcuni brani che tornano ciclicamente a sottolineare la ripetitività o la variazione di determinate situazioni. I pezzi di autori vari spaziano tra generi molto diversi, dal tecno industrial tedesco di Florian Kupfer, alla musica sacra di Pergolesi, fino a un “classico” della musica pop come “What a feelin”di Irene Cara.