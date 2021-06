13.06.2021 h 20:35 commenti

Dante parla i dialetti e le lingue degli studenti della sezione carceraria del Dagomari

Una rilettura dell'Inferno dantesco andata in scena sulla piattaforma Meet . Si è concluso anche il progetto Radio Eolo patrocinato della Camera dei Deputati

Con la fine dell'anno scolastico al Dagomari si sono conclusi due importanti progetti, il laboratorio teatrale della compagnia (In)Stabile della Dogaia e radio Eolo.

Dopo 15 mesi di lavoro è andato in scena, sulla piattaforma Meet, Anche Dante Appare (meno) Distante, una rilettura dell'Inferno dantesco, filtrata e fatta propria attraverso la lingua, i dialetti e le parlate di ciascuno.

"Questi eventi – commenta Sonia Cortese docente referente del laboratorio - andrebbero condivisi a più livelli, visto che qualunque Istituto Penitenziario è parte integrante del territorio in cui si trova.”

Il progetto Radio Eolo è strato scandito da venticinque incontri che hanno spaziato dalla tutela dell’ambiente ai diritti umani. Agli incontri hanno partecipato gli studenti dell’istituto Dagomari in collegamento con altre scuole d’Italia, da Bormio a Lampedusa, in media hanno partecipato 200 studenti ad evento.

“La speranza- ha spiegato la dirigente scolastica Maria Gabriella Fabbri è di poter proseguire con questa bellissima esperienza anche per il prossimo anno scolastico”. Il progetto ha avuto l’alto patrocinio della Camera dei Deputati, della Regione Toscana e della Provincia di Prato. Alcuni eventi sono stati realizzati grazie alle sinergie con le associazioni SubPrato e Legambiente.

